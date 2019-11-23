شرطة مالطا تحقق مع وزير على صلة بقضية مقتل الصحفية كاروانا جاليزيا

استدعت الشرطة في مالطا وزير الاقتصاد كريس كاردونا اليوم السبت لاستجوابه فيما يباشر المحققون تحقيقاتهم في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا قبل عامين.

وجرى استدعاء كاردونا إلى مقر الشرطة منتصف النهار تقريبا وغادر بعد فترة قصيرة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنه "تم الطلب من (كاردونا) تقديم بعض الإيضاحات التى تشمل، بين أشياء أخرى، التكهنات التي صدرت بحقه في الماضي".

وكثيرا ما ذٌكر اسم كاردونا في كتابات كاروانا جاليزيا التي استخدمت مدونتها الشهيرة للتحقيق في السياسيين وفضح فساد الحكومة.

قتلت الصحفية في انفجار سيارة في أكتوبر 2017.

وقال كاردونا لصحيفة "مالطا توداي" المحلية إن الشرطة وجهت له أربعة أسئلة تشمل ما إذا كان متورطا في قتل الصحفية أو ما إذا كان يعرف وسيطا مزعوما مقبوض عليه على ذمة القضية.

ونقلت الصحيفة عنه القول: "لقد أجبت بالنفي".