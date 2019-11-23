 مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيب «طبق دش» بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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مصرع شاب سقط من الطابق الخامس أثناء تركيب «طبق دش» بالعاشر من رمضان

فاطمة علي:
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:37 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:37 م



لفظ شاب أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه من الطابق الخامس، وذلك أثناء محاولته تركيب طبق استقبال القمر الصناعي بمنزل أسرته في المجاورة 13 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، بوفاة "هيثم ف." 28 عاما؛ إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزل أسرته في المجاورة 13 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين مصرع الشاب أثناء محاولته تركيب طبق "دش" لاستقبال القمر الصناعي، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا ليفارق الحياة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

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