 إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد - بوابة الشروق
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إصابة شخص في انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 4:17 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 4:19 م

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إصابة شخص بجروح متفاوتة؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر ـ وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن عبوة ناسفة انفجرت في أحد البساتين بقرية الشيخ بابا الواقعة شمال شرقي محافظة ديالى العراقية، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح تصاعدت وتيرتها أسفرت عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين.

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