آلاف المزارعين الألمان يعتزمون التوجه بجراراتهم إلى العاصمة للاحتجاج

يعتزم آلاف المزارعين الألمان التوجه إلى العاصمة برلين بجراراتهم للاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل.

ويطالب المزارعون بإشراكهم بصورة أكبر في تحديد السياسة الزراعية وبتحسين الصورة العامة عن وضع مهنتهم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات نحو 10 آلاف مزارع سيأتون على متن 2000 مركبة، وتعتزم يوليا كلوكنر، وزيرة الزراعة، إلقاء كلمة للمزارعين المحتجين.

وقال المنظمون إن السياسة الراهنة المتعلقة بالبيئة والزراعة تهدد قوة الاقتصاد والسلم الاجتماعي في الريف الألماني.

وانصب انتقادهم على حزمة الزراعة التي أقرتها الحكومة الألمانية والتي تتضمن خططا لحماية البيئة والحشرات وضد تشديد القواعد الخاصة بالسماد وضد اتفاقية تحرير التجارة مع اتحاد دول (ميركوسور) في أمريكا اللاتينية وضد تشويه سمعة الفلاحين.

ودعت إلى الاحتجاجات مبادرة "الريف ينتج الارتباط" والتي تضم عشرات آلاف من المزارعين الألمان، وقال المنظمون:" ندعو إلى الطاولة لنتحدث مع بعضنا البعض بدلا من الحديث عن بعضنا البعض".

ويطالب المنظمون بمحادثات مع كلوكنر ووزيرة البيئة سفنيا شولتسه ومنظمات غير حكومية.

وتشارك روابط مزارعين في المظاهرات وتدعمها، وقال بيرنهارد كروسكن الأمين العام لرابطة (دي بي في)، أكبر رابطة للمزارعين في ألمانيا، إن " المظاهرة ستوضح أنه يجب أن يكون هناك بداية جديدة في الحوار المجتمعي".

كان المزارعون تظاهروا في عدة مدن بينها برلين في ألمانيا قبل شهر، وتركزت هذه المظاهرات في بون، وحذر نحو 6000 مزارع من أن سياسة الزراعة الحالية تهدد وجودهم.

وشهد مؤتمر وزراء البيئة الالمان في هامبورج في الأسبوع الماضي احتجاجات مشابهة.