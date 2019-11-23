أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مالكة نادي صحي وفتاتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة بمنطقة حدائق الأهرام.

البداية عندما وردت معلومات لمباحث الآداب بالجيزة، بقيام مالكة ناد صحي بمنطقة حدائق الأهرام، بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة باستقطاب الفتيات لتشغيلهن في ممارسة الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكة النادي وفتاتين.

وبالتحريات تبين أن مالكة النادي تقوم باستقطاب الفتيات القاصرات أقل من 18 عاما بزعم توفير فرصة عمل لهن في نادي صحي مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبعد مرور فترة تقوم بدعوتهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 500 و1000 جنيه للمرة الواحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النياية للتحقيق.