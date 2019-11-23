





حيرة شديدة أصابت الشرطة بمقاطعة دورهام في بريطانيا لأكثر من 5 سنوات؛ لعدم قدرتهم على فك لغز العثور على حزم نقدية على الأرصفة في قرية بلاكهول كوليري الصغيرة بشمال البلاد، حيث عثر سكان القرية على النقود في الشوارع بانتظام على مدار أعوام.

الشرطة البريطانية أكدت أن النقود التي اعتاد السكان على إيجادها في الشوارع، كانت في هيئة طرود يحتوي المغلف الواحد منها على 2000 جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 2600 دولار، جميعها من فئة الـ20 جنيهًا، وعادة يترك المغلف في الأماكن العامة للقرية الواقعة شمال شرق بريطانيا.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت الشرطة بأن سكان القرية عثروا على 12 مغلفًا يتضمن نفس المبلغ منذُ عام 2014 حتى الآن، حيث جرى تسليم جميع المغلفات إلى الشرطة، آخرها التي وجدها مواطن على رصيف المترو يوم الاثنين الماضي.

وقال المحقق كونستابل جون فورستر، إنه تم العثور على 4 حزم من النقود هذا العام، وما زال مصدرها مجهولًا على الرغم من التحقيقات المستمرة، مضيفا -في بيان للشرطة- أنه "عادة ما يتم ترك تلك الرزم في أماكن عامة، بحيث يراها ويعثر عليها السكان بسهولة، خاصة الشوارع والأرصفة".

وتابع فورستر: "قد يكون هذا من عمل إنسان صالح لا يريد الكشف عن هويته، لكننا نود أن نشكر السكان الذين أظهروا صدقهم وأمانتهم من خلال تسليم الأموال"، مؤكدا أن "الشرطة ترحب بأي معلومات من شأنها أن تساعد على الوصول إلى الشخص وراء هذه الحوادث المحيرة".

وأكدت الشرطة أنها تواصلت مع المصارف والمؤسسات الخيرية في القرية وخارجها لمعرفة من وراء تلك المغلفات التي وصفوها بأنها "لغز غامض"، بل وأجرى الضباط مقابلات مع العديد من الأشخاص، فضلا عن إجراءات مع البنك المحلي، كما فحصوا الأموال بحثا عن بصمات عليها.