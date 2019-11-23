شهدت قرية السملاوية التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حالة فزع بين الآلاف من أهالي القرية، وذلك عقب نشوب حريق داخل أحد المنازل بدون أسباب لأكثر من 5 أيام على التوالي.

وقال صاحب المنزل إن الحريق بدأ منذ أكثر من شهر أثناء تواجده في عمله وأبلغه أهل بيته، فأسرع إلى المنزل وسيطر الأهالي على الحريق، وبعد ذلك فوجئ أهل البيت باشتعال الحريق في باقي الغرف، مما أدى إلى إبلاغ الحماية المدنية.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 20 يومًا اشتعلت النيران في المنزل مجددًا، فكلما تمكنوا من إطفاء غرفة والسيطرة عليها، اشتعلت باقي الغرف، موضحًا أن النيران تشتعل في جميع أنحاء للمنزل وتنطفي بدون أي سبب وذلك لمدة 5 أيام متتالية.

الجدير بالذكر أن الحماية المدنية بالغربية ، سيطرت أمس على حريق نشب داخل منزل بقرية السملاوية ، بعدما اشتعل به النيران لأكثر من 5 مرات ، وسط حالة من الفزع بين الأهالي .