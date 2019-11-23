وزير الداخلية البحريني يبحث مع نائب وزير الخزانة الأمريكي مكافحة تمويل الإرهاب

بحث وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم /السبت/ مع نائب وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية جاستن ميوزنتش، سبل تعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، كما ناقشا جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير البحريني - وفقا لوكالة أنباء البحرين /بنا/ - بزيارة نائب وزير الخزانة الأمريكي إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة الأمنية الخامسة عشرة (حوار المنامة)، التي تعقد سنويا وتجمع قادة سياسيين وعسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم.