 وزير الداخلية البحريني يبحث مع نائب وزير الخزانة الأمريكي مكافحة تمويل الإرهاب - بوابة الشروق
السبت 23 نوفمبر 2019 7:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية البحريني يبحث مع نائب وزير الخزانة الأمريكي مكافحة تمويل الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 7:23 م

بحث وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم /السبت/ مع نائب وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية جاستن ميوزنتش، سبل تعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، كما ناقشا جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير البحريني - وفقا لوكالة أنباء البحرين /بنا/ - بزيارة نائب وزير الخزانة الأمريكي إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة الأمنية الخامسة عشرة (حوار المنامة)، التي تعقد سنويا وتجمع قادة سياسيين وعسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك