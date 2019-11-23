 كريم العراقي: سعيد باللقب الإفريقي وإحراز هدف في النهائي - بوابة الشروق
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كريم العراقي: سعيد باللقب الإفريقي وإحراز هدف في النهائي

محمد عبدالمحسن
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:41 ص | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:41 ص

قال كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب الأوليمبي، إنه سعيد للغاية بفوز الفريق بالبطولة الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل ل طوكيو 2020 .

وأضاف العراقي، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أنه كان يتمني أن يضع بصمته في البطولة مع زملائه الأمر الذي أسعده عقب تسجيل الهدف الأول في شباك كوت ديفوار.

وأكد أنه كان يثق في زملائه والجهاز الفني قبل انطلاق البطولة الإفريقية ودائما ما كان يراوده حلم التأهل للأولمبياد في طوكيو.

وتابع: "مسعى للظهور بشكل مميز في أولمبياد طوكيو، وليس للتمثيل المشرف فقظ، قدمنا بطولة رائعة بعد مجهود وتعب كبير ونسعى لمواصلة الإنجازات".


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