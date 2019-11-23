 باكستان تستدعي سفير النرويج على خلفية حرق المصحف الشريف في تظاهرة معادية للمسلمين - بوابة الشروق
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باكستان تستدعي سفير النرويج على خلفية حرق المصحف الشريف في تظاهرة معادية للمسلمين

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 8:44 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 8:44 م

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أن الخارجية في إسلام آباد استدعت سفير النرويج لديها، للتعبير عن قلقها العميق بشأن واقعة حرق المصحف الشريف في تظاهرة نظمتها جماعة معادية للمسلمين، الأسبوع الماضي، في مدينة كريستيانساند، جنوب النرويج.

وقال الحساب الرسمي للحكومة الباكستانية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استُدعي سفير النرويج إلى وزارة الخارجية اليوم للتعبير عن قلق حكومة وشعب باكستان العميق بشأن حادثة حرق القرآن الكريم في مدينة كريستيانساند النرويجية".

وأوضحت الحكومة أنها حثّت السلطات النرويجية على "تقديم أولئك المسئولين إلى العدالة ومنع تكرار أي واقعة كتلك في المستقبل"، مضيفة أنها وجّهت السفير الباكستاني في أوسلو بالتعبير عن احتجاج وقلق إسلام آباد العميق للسلطات النرويجية.

وأقدمت عناصر بمنظمة "أوقفوا أسلمة النرويج (سيان)" المعادية للمسلمين على حرق نُسخ من القرآن الكريم في تظاهرة مناوئة للمسلمين في كريستيانساند، السبت الماضي.

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