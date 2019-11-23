انطلاق أعمال السوق الخيري للأمم المتحدة في فيينا بمشاركة عدد من السفراء العرب

انطلقت أعمال السوق الخيري السنوي لمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم السبت، بحضور عدد من السفراء العرب، وأكثر من 10 آلاف زائر، وتستمر أعماله يومين.

وقالت مصادر في المنظمة الدولية - خلال فعاليات السوق الخيري، اليوم /السبت/، الذي حضره السفير عمر عامر سفير مصر لدي فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية - "إن السوق الخيري أو "بازار الأمم المتحدة لعام 2019" يضم أجنحة لـ80 دولة حول العالم، موضحا أن العائد منه يوجه لمساعدة الفقراء والأغراض الخيرية في الدول الأكثر فقرا، ولدعم التنمية في العالم النامي بشكل عام".

وقد لقى الجناح المصري في السوق الخيري إقبالا واسعا من الزوار.. كما حققت أجنحة الدول العربية نجاحا مماثلا، خاصة الجناح السعودي، والذي أشرف عليه الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير السعودية لدي فيينا، والجناح الأردني تحت رعاية السفيرة لينا الحديد سفير الأردن في فيينا وغيرهم.

وتضمن السوق الخيري ملابس وهدايا وتماثيل ومأكولات تعكس ثقافة وتاريخ كل دولة من الدول المشاركة.