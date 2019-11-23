انتخاب رئيس جديد للبلاد غدا في رومانيا

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يتوجه الناخبون في رومانيا غدا الأحد في جولة انتخابات الإعادة لحسم اختيار رئيس البلاد لمدة خمسة أعوام مقبلة.

ويعتبر صاحب الفرصة الأفضل الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس/ 60 عاما/ الذي يدعمه الحزب الليبرالي الوطني الحاكم.

كان يوهانيس حصل في الجولة الأولى قبل أسبوعين على أكبر عدد من أصوات الناخبين بفارق كبير عن منافسته فيوريكا دنسيلا رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.

كانت فيوريكا دنسيلا / 56 عاما/ تشغل منصب رئيسة الوزراء حتى الرابع من الشهر الجاري، حيث فشلت في اقتراع الثقة داخل البرلمان.

وتفتح لجان الانتخابات أبوابها غدا الأحد عند السادسة صباحا بتوقيت جرينتش وتغلق في الثامنة مساء.

وتعلن التنبؤات بناء على سؤال الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم مباشرة، إلا أن ظهور النتائج الأولية يتوقع إعلانه في مساء الغد.