عُرض فيلم "رزق.. السينما"، مساء اليوم السبت، بسينما مسرح الهناجر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وقبل العرض بدأ أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان بالترحيب بالجمهور في ليلة الاحتفاء بالراحل يوسف شريف رزق الله، والتي تحمل الدورة الحالية للمهرجان اسمه.

ورحب شوقي بكل من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووجه لها الشكر على دعمها المهرجان وهذا الفيلم، ومحمد حفظي، والذي تحمس للقيام بهذا العمل.

وأضاف شوقي: "كل الذين عملوا في هذا الفيلم تحديدا قرروا أن يقوموا به دون أي مقابل لأجل حبهم لشريف رزق الله".

ونوه خلال الكلمة الافتتاحية قبل عرض الفيلم بأنه نظرا للاقبال الكبير على الفيلم فسيتم إعادة عرضه، قائلًا: "قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إعادة عرض فيلم " رزق .. السينما" فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما.

وقال مخرج الفيلم عبدالرحمن نصر أثناء تقديم الفيلم: "أشكر كل القائمين على هذا العمل وأخص بالشكر أحمد شوقي الذي وثق في واعتمد علي في إنهاء هذا العمل كما أنه هو صاحب فكرة الفيلم من البداية".

ويتناول الفيلم رحلة في حياة المخرج يوسف شريف رزق الله وتفاصيل رحلة المهرجانات الدولية، وكذلك برنامجه المشهور نادي السينما.