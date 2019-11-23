صالح حميديتش يرفض الحديث عن اقتراب بوكيتينو من تدريب بايرن ميونخ

رفض حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني الحديث عن احتمال اختيار الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مديرا فنيا للنادي البافاري.

وقبل مباراة فريقه أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، قال حميديتش لمحطة سكاي الرياضية اليوم السبت:" لم يحن الوقت بعد للحديث عن مدربين آخرين، والشيء المؤكد أن مدربنا هو هانزي فليك".

كان نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ عن إقالة بوتشيتينوصاحب الـ47 عامًا.

وأكد حميديتش أن بايرن يرفض أن يوضع " تحت ضغط" في مسألة اختيار مدير فني جديد، وأضاف " نحن هادئون تماما بالفعل، وأرى أن هانزي فليك يؤدي بشكل ممتاز وبشكل مركز".

كان فليك تولى القيادة الفنية لميونخ بعد إقالة نيكو كوفاتش قبل ثلاثة أسابيع، ومن المنتظر أن يظل في هذا المنصب مبدئيا حتى العطلة الشتوية المقبلة.

وقال حميديتش" بعدئذ سنجلس معا لننظر في الأمر".