رئيس «إفريقية النواب»: الرئيس السيسي أعطى «روشتة علاج» للأزمات في منتدى أفريقيا

قال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، أعطى "روشتة علاج" لأزمات القارة الإفريقية في كلمته خلال فعاليات منتدى "الاستثمار في إفريقيا 2019"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رضوان - في بيان اليوم /السبت/ - أن "روشتة العلاج" التي أعطاها الرئيس السيسي بشأن الأزمات في القارة الإفريقية تتمثل في مجابهة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المُدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، ومواجهة التطرف الفكري وظاهرة الهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

ونوه رضوان، إلى أن الرئيس السيسي استعرض خلال فعاليات المنتدى الإنجازات والمشروعات الكبرى بشكل عام والتي تستهدف تعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والصناعة والتطوير التكنولوجي.

وقال النائب البرلماني، إن مصر تعتبر صوت إفريقيا أمام كافة دول العالم، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه كل الحرص أثناء مشاركته في المؤتمرات والمنتديات بالمحافل الدولية على سرد الرؤى الإفريقية في تحقيق عملية السلام والتنمية المستدامة في إطار المصالح المشتركة لخدمة شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الشراكة بين دول القارة السمراء ودول العالم.

وأكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي مهموم بقضايا القارة الإفريقية، وأن هذا ينعكس في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وكذلك بحث سبل النهوض بها في شتى المجالات.