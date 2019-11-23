قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال سوريا

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علمت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا.