 قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال سوريا

أرشيفية<br/>
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:06 ص | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:06 ص



علمت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا.


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