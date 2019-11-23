ليفانتي يهزم ريال مايوركا بصعوبة في الدوري الإسباني

حقق ليفانتي فوزا عصيبا 2-1 على ضيفه ريال مايوركا رغم لعبه منقوصا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين في أولى مواجهات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني مساء الجمعة.

واضطر أصحاب الأرض للانتظار حتى (ق52) كي يتقدموا بهدف حمل توقيع روجر مارتي، لكن فرحة الهدف لم تدم طويلا، فقد عادل الضيوف الكفة بهدف عن طريق داني رودريجيز (ق65).

إلا أن روبن روتشينا فك الاشتباك (ق73) بهدف ثان لليفانتي، وبعدها بربع ساعة تقريبا يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خوسيه كامبانيا لاعب ليفانتي الذي تعرض لضغط عنيف من قبل مايوركا في الدقائق الأخيرة لكن ليفانتي يعبر بالمباراة والانتصار إلى بر الأمان.

بالتالي يحصل ليفانتي على ثلاث نقاط، يرفع بها رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم للمركز الـ10 بجدول ترتيب الـ(ليجا)، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ16 ، مؤقتا حتى إقامة باقي مباريات الجولة.