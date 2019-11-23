وزيرة الاستثمار: مصر تمتلك بنية تحتية قوية تلبى احتياجات المستثمرين

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية تستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاجه المستثمرون.

ولفتت نصر، فى كلمتها خلال جلسة «إفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص» على هامش منتدى «إفريقيا ٢٠١٩» الذى يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى وجود إطار تشريعى خاص فى مصر لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بما يخلق بيئة إيجابية خصبة ويفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار.

وأضافت أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار فى شتى المجالات وذلك فى إطار برنامج اقتصادى شامل تم صياغته بمشاركة القطاع الخاص.

وتابعت: «قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير فى مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضى، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص فى جميع القطاعات الواعدة، سواء منفردا، أو فى إطار شراكة مع الحكومة، ووفرنا حزما تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة».

وأكدت وزيرة الاستثمار، «أنه على التوازى، فقد تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادى تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، بدعم من المؤسسات المالية الدولية»، مشيرة إلى أنه إدراكا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، فقد عملت مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية فى النمو الاقتصادى.