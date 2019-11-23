 بث ماشر.. السيسي يشارك بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر إفريقيا 2019 - بوابة الشروق
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بث ماشر.. السيسي يشارك بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر إفريقيا 2019

نور رشوان
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:47 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:47 م

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، في جانب من فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إفريقيا 2019، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين.

ونقدم بثًا مباشرًا لمشاركة الرئيس في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر:


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