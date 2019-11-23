أشرف صبحي يشكر متطوعى الشباب والرياضة فى البطولة الإفريقية

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمؤسسات والهيئات التى ساهمت في نجاح تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة، المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر الجارى وتوجت بتأهل المنتخب المصرى للأولمبياد وحصوله على لقب البطولة عقب فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الإيفواري.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الجميع كان على قدر المسؤولية وياتى فى المقدمة متطوعي وزارة الشباب والرياضة والذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وخبراتهم للمساهمة مع اللجنة المنظمة للبطولة فى إظهارها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية وريادتها القارية .

وفي نفس السياق وجه صبحي شكره لشركة تذكرتي وشركة بريزينتشن والشركة الأفريقية التي تولت تأمين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المنافسات داخل الاستادات وخلال المباريات.

وصرح بأنه سيتم التنسيق خلال الأيام القليلة القادمة مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة لعمل تكريم لجميع من ساهم في تنظيم ونجاح البطولة الأفريقية ليصبح بذلك تقليداً دائمًا وأحد آليات العمل المستمرة بمنظومة الرياضة المصرية تعنى بتكريم لائق لكل من يساهم فى رفع علم مصر عاليًا خفاقًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ومنظمين ومؤسسات، فضلًا عن الكوادر الشبابية المتطوعين في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.