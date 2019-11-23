مصاب بالبهاق يحول البقع البيضاء فى جسده إلى أشكال فنية

اكتشف الشاب المغربى إبراهيم عُلام إصابته بمرض البُهاق وهو ابن ثلاث عشرة سنة، حزن الشاب كثيرا بعد أن طفت البقع البيضاء على وجه وحول ذراعيه، زاد من حزنه، أسئلة الأصدقاء عن تلك الدوائر والخطوط التى شكلت مزيجا من الأبيض والأسود على وجهه الداكن «كنت أعانى من مشاكل نفسية ولا أحب أن يسألنى الناس ما هذا ولا أحب أن يراه الناس ودائما أخفيه وكنت أعيش وسط ضغوط نفسية رهيبة وحاولت علاجه لمدة 6 سنوات ولكن بدون جدوى»، وفق ما قال لـ«الشروق».

قرر إبراهيم تغيير حياته والتعايش مع المرض، خصوصا بعد ما رأى غيره من المصابين بالبهاق يلتقطون الصور ويعيشون حياتهم فى غاية السعادة «أصبحت أعيش حياة عادية بل حياة جميلة أنا أرى نفسى مميزا عن الآخرين»، بحث الشاب العشرينى الذى ينحدر من مدينة خريبكة المغربية عن علامات الجمال فى مرضه، لم يعد يبحث عن علاج للمرض، صار يزين بقع البهاق بأشكال ورسومات فنية «عندما أرى جمالا أرسمه على يدى وآخد صورة».

بدأ بالرسم بالقلم الحبر حول البقع البيضاء، ويصنع بها أشكالا ورسومات يتباهى بها «صرت أرى الأشياء بشكل مختلف، مثلما يراها المصور المحترف عن سائر الناس، عندما أريد أن أرسم أقوم بذلك، وأصنع شكلا جميلا».

تغلب الشاب العشرينى على الحالة النفسية التى صاحبته بسبب البهاق «القراءة ساعدتنى على ذلك، صرت مدمن على الكتب والقراءة (كتب لا علاقة لها بالبهاق) كتب لإبراهيم الفقى، وعن علم الفراسة كتب يعنى توعوية أكثر مما هى نفسية»، كما يقول.

لا يلتفت إبراهيم كثيرا إلى الحملات الإلكترونية التى تدعم مرضى البهاق؛ بل كثيرا ما يصيبه الحزن منها «أعطوا للموضوع أكبر من حجمه كأنه سرطان ولا شىء قاتل، عادى تغير فى لون البشرة، يوجد أناس ذوى بشرة بيضاء وآخرون سوداء ونحن نجمع بينهما أليس هذا تميزا!»، حسب قوله.

يُعرف البهاق على أنه مرض جلدى يحدث بسبب توقف عمل الخلايا الصبغية فى الجلد، مما يؤدى إلى فقدان لون الجلد الطبيعى وظهور بقع بيضاء تؤثر فى الجسم أو فى أجزاء منه، وحسب أطباء متخصصين لا يعد المرض معديا، إذ ترجع الإصابة به إلى مشكلة فى الجهاز المناعى للجسم.

ويقول إبراهيم «أنا الآن سعيد، لا أعانى من أى مشكل فى حياتى ولا مع أصدقائى ولا أبحث عن علاج ولن أبحث عنه».