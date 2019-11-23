الصين تدعو إلى الالتزام بحل سياسي للقضية السورية

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد بالنسبة للقضية السورية.

وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت، إن العملية السياسية السورية شهدت تقدما كبيرا الشهر الماضي، وعقدت الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف وستعقد مجموعتها الصغيرة المكونة من 45 عضوا جلسات لاحقة في وقت قريب جدا ، مؤكدا ترحيب الصين بهذه التطورات".

وأضاف أن إنشاء اللجنة الدستورية بداية جيدة للعملية السياسية السورية، وهناك حاجة للاستماع بعناية إلى المخاوف المشروعة للحكومة السورية، والحفاظ على استقلال عمل اللجنة الدستورية والاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وتابع تاو أن الصين تأمل أن تقوم الأطراف في سوريا بزيادة التفاهم المتبادل وبناء الثقة تدريجيا من خلال مناقشات اللجنة الدستورية، مشددا على أنه يتعين على أعضاء اللجنة وضع مصالح بلدهم وشعبهم أولا والتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن، وأن يوفر المجتمع الدولي الدعم لمساعدة الأطراف في سوريا على تضييق خلافاتهم وبناء توافق في الآراء.