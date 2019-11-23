الولايات المتحدة تعلن فقدان طائرة بدون طيار فوق ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فقدان طائرة بلا طيار تابعة للجيش الأمريكي كانت تحلق فوق ليبيا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن الطائرة غير المسلحة "فقدت فوق طرابلس" . وأضافت أن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة التي لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".

وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أن "هذه العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين".