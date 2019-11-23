رمضان صبحي: نفكر في ميدالية بالأوليمبياد وليس مجرد المشاركة فقط

أعرب رمضان صبحي ، لاعب منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عاما، عن سعادته بالفوز بالبطولة التي أقيمت في الفترة من 8 نوفمبر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ ألف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقال اللاعب: «كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لأنه من الطبيعي الصعود للأوليمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير الغفيرة في الإستاد».

وأضاف «طموحنا زاد بعد الصعود للأوليمبياد، لم يعد لنا سقف للطموحات، ننظر دائما إلى القمة، يتبقى لنا 7 شهور، يتخلله معسكران، نفكر في ميدالية بالأوليمبياد، وليس مجرد المشاركة فقط».

وعاد ليقول: «أعتقد سيكون هناك اتفاق بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب عن التنسيق بين المنتخبين الأوليمبي والأول.. الأهم الآن هو فرحة الشعب المصري».