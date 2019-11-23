عشرات الآلاف في فرنسا يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد المرأة

تظاهر اليوم السبت عشرات الآلاف من الفرنسيين احتجاجا على العنف الذي يمارس ضد المرأة.

وقالت إذاعة "فرانس إنفو" الإخبارية ووسائل إعلامية أخرى إن العديد من المشاركين حملوا لافتات وملصقات بنفسجية تضامنا مع المرأة، مضيفة أن الاحتجاجات شملت أيضا مدنا ومناطق فرنسية عدة.

كان " ائتلاف # نوستوت "وتعنى / نحن جميعا / دعا إلى هذه الفعاليات.

وأثبتت دراسة بحثية لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما لا يقل عن 116 امرأة قتلت في فرنسا منذ بداية العام الجاري على يد شريكها في الحياة أو شريكها السابق.

إلا أن نشطاء قاموا بإحصائية أخرى أثبتت أن العدد لا يقل عن 137 امرأة تعرضن للقتل، بينما وصل عدد النساء اللائي قتلن العام الماضي وفقا للبيانات الرسمية إلى 121 حالة.

يدور الجدل حول هذا الموضوع منذ أشهر في فرنسا، حيث أحيت وزيرة المساواة الفرنسية مارلين شيابا خلال الصيف الماضي مائدة مستديرة لمناقشة هذه الحوادث.

واتهم النشطاء الحكومة بأنها لا تقوم بما ينبغي حيال الظاهرة.

وتعلن حكومة الوسط الفرنسية يوم الاثنين المقبل نتائج هذه المناقشات على الرأي العام.