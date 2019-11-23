المرشح الرئاسي الجزائري بلعيد: الانتخابات الرئاسية هي الحل الوحيد للوضع الحالي

أكد المرشح الرئاسي الجزائري عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب (جبهة المستقبل) اليوم /السبت/ أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل هي الحل الوحيد لإنهاء الوضع الحالي.

وقال بلعيد، في تصريحات له اليوم خلال تجمع انتخابي: "إنه بعدم الذهاب للانتخابات نكون قد ظلمنا شباب الحراك الذي خرج في 22 فبراير الماضي منتفضا لكرامته ونكون قد ابتعدنا عن مطلب الشعب الجزائري".

وأضاف أن المعارضين لتنظيم الانتخابات أو دعاة الفترة الانتقالية ليسوا أقل وطنية وإنما هم يرون الحل للأزمة من زاوية أخرى .. مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستفرز ميلاد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل جزائري.

وجدد بلعيد التزامه بفتح حوار مع كل الفاعلين في المجتمع الجزائري تمهيدا لإرساء جمهورية جديدة يكون فيها الشعب مصدرا للسلطة وشريكا في الحكم .. قائلا : "إن الجزائر ملك لكل الجزائريين وليس لنخبة معينة".

وتعهد بإرساء قاعدة اقتصادية قوية عبر تشجيع المبادرات وخلق مؤسسات اقتصادية حقيقية .. قائلا : "إنه سيعمل على توفير كل الظروف للتشجيع على الاستثمار وخلق مؤسسات حقيقية وليست وهمية".

وأشار بلعيد إلى ضرورة القيام بإصلاح عميق في قطاع البنوك وفتح المجال للاستثمارات أمام الخواص في بعض القطاعات المحتكرة والتي أصبحت عالة على الاقتصاد الوطني..قائلا : "إن بلادنا تملك من الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي".

وأشار الى أن انعدام التنظيم وسوء الإدارة واختلاس أموال الشعب أساءت لسمعة الجزائر وجعلت فئات عديدة من الجزائريين تتألم .. متعهدا بأنه في حال فوزه بثقة الجزائريين سوف يعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور بما يحفظ كرامة المواطن الجزائري..قائلا : "إن نهب الأموال وتكسير الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي لم تكن عفوية، هي خيانة وطنية وجريمة في حق الجزائريين".