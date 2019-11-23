قصة تبني بالإكراه لطفلة بولندية أثناء الحقبة النازية

كانت السيدة المسنة تسرد قصة طفولتها خلال الحقبة النازية، بإلحاح على مجموعة من الطالبات في دير جبل يعقوب بالقرب من مدينة بينجن، القريبة من مدينة ماينس الألمانية؛ والآن وثق راينر انجلمان قصة "ألوديا فيتاشيك نابيرالا"، في كتاب للشباب، بدءا من سن 14 عاما.

ويحمل الكتاب عنوان: "ألوديا، أنت الآن أليس"، وهو عن اختطاف الأطفال وعمليات التبني بالإكراه أثناء الحقبة النازية.

ومن المنتظر أن يسلط معرض الكنيسة البروتستانتية الذي يقام في مدينة ماينس الألمانية الضوء أيضا على شاهدة العصر، ألوديا، وذلك يوم 27 يناير عام 2020 في ذكرى المحرقة النازية "الهولوكوست".

وجرى إعدام والد ألوديا، فرانسيشك، يوم 8 يناير من عام 1943، ونقل أمها هالينا إلى معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس"، ثم توزيع أطفال الأسرة التي كانت تعيش في مدينة بوزنان، على الأقارب.

وتم إحضار "ألوديا" إلى أحد أعمامها، الذي اضطر إلى حملها إلى "مكتب الأعراق" التابع لجهاز الشرطة السرية النازي، ولأن الفتاة كانت شقراء الشعر وذات عينين زرقاوين، فقد صنفها النازيون ضمن "العرق الشمالي"، وكان لهذا القرار تبعات جسيمة.

في البداية، احتُجِزت ألوديا مع شقيقتها داريا في معسكر "ليتسمان شتات" للشباب الذين ليس لهم مأوى، حيث رأت كيف كان يتم إجبار الأطفال الأكبر منها سنا على العمل، سواء في الغسيل أو في إصلاح الزي العسكري للجنود النازيين.

وإذا حدث وانكسرت إبرة حياكة، كان يتم إرسال الأطفال إلى القبو، حسبما تحكي ألوديا التي تبلغ من العمر81 عاما الآن، مضيفة: "وهناك في القبو، كان الأطفال يقفون في المياه ولا يتلقون طعاما، ليفارقوا الحياة في غضون أسبوعين".

وبذلك، كان 200 طفل يموتون شهريا جراء المعاملة السيئة والأمراض وسوء التغذية، بحسب المعلومات التي توصل إليها اينجلمان من خلال أبحاثه الاستقصائية، وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين ماتوا في معسكرات النازية حوالي 10000 طفل.

واضطرت الأختان إلى البقاء كـ "أطفال سلالة" في معسكر ليتسمان شتات لمدة شهرين فقط، ثم بدأت في مأوى كاليش للأطفال عملية "ألمنة" منهجية، حيث تغير اسم ألوديا إلى أليس، واسم دورا إلى فيتكه، واعتبر والداهما في عداد الأموات، ولم يعد يسمح لهما بالتحدث باللغة البولندية، "وأرادت السلطات من خلال الهوية الجديدة الحيلولة دون أن يكتشف أي أقارب محتملين على قيد الأحياء، مكان الطفلتين".

ويشرح المؤلف اينجلمان، بلغة واضحة ومتعاطفة، كيف كانت الأختان تتهامسان سرا باللغة البولندية. وكانت لغتهما الأصلية "شيئا يشبه مشكاة سرية تنزوي فيها الطفلتان، كما كانتا تحلمان بالبولندية أيضا ليلا".

وتم إحضار الفتاتين من كاليتش إلى فيستبومرن، إلى ملجأ تابع لجمعية ليبنسبورن الألمانية، حيث سمعتا هناك جملة "هذه أم جديدة!"، قيل للألمانية "لويزه دال" إن أليس يتيمة حرب، "وتعمدوا عدم إخبار الأم الجديدة بأن الفتاة لم تكن ألمانية، بل طفلة اختطفت من بولندا".

وجرى فصل "أليس" عن أختها، رغم أن "لويزه دال" طلبت أخذ الأختين معا إلى مدينة شتاندال الألمانية، حيث عايشت ألوديا نهاية الحرب، وأصبحت سعيدة داخل أسرتها الجديدة، وتلاشت ذكرياتها عن والديها الحقيقيين.

ويركز الكاتب راينر اينجلمان في أجزاء رئيسية من القصة على مصير أم ألوديا، هالينا، والتي أعطاها النازيون الرقم 39447 في معسكر أوشفيتس، وقررت الأم النجاة من المعسكر، من أجل أطفالها.

ونجحت طبيبة بولندية في توفير عمل لهالينا بمكتب خدمة الأفراد بمجمع الخدمات الطبية للمعسكر.

وفي ضوء اقتراب الجيش السوفيتي، تم إجبار هالينا في 18 يناير 1945 على السير جائعة صوب الغرب، قبل أن يحملها قطار إلى معسكر إبادة رافينسبروك، ولم يصل إلى المعسكر من إجمالي 3000 امرأة سوى 300 فقط.

وانفصل الحراس أثناء المسيرة التالية، وأصبحت هالينا حرة فجأة، وتمكنت من الوصول إلى مدينة بوزنان بعد 3 أسابيع.

"كانت صدمة لهالينا، عندما بدأت تعرف الحقيقة شيئا فشيئا"، بما في ذلك نبأ وفاة زوجها، وهو ما جعلها أكثر إصرارا على البحث عن طفلتيها، حيث توجهت إلى السلطات المعنية وملاجئ الأطفال والصليب الأحمر.

وفي النهاية حصلت على خبر بشأن مكان إقامة ألوديا وداريا، ووضع المؤلف عنوان "التخلي عن" للفصل الذي شرح فيه توديع ألوديا الدامع لـ"أمها" بمدينة شتيندال.

وكان لم شمل "ألوديا" مع الأم مثيرا للاضطراب، ولكن صورة أظهرت الفتاة وهى تبتسم بتحفظ، وقد التقطت لها في أول احتفال معا بعيد الميلاد، في عام 1947، 5 أطفال يقفن إلى جانب أمهن.

وعندما أصبحت "الأم" الألمانية، و"الأم" البولندية صديقتين، ظهرت الاثنتان وهما تنظران بسرور إلى بعضهما البعض في سعادة، في صورة التقطت في عام 1969، وقد أصبحت ألوديا قادرة الآن على أن تقول: "لدي أُمّان".

وتقول ألوديا، الشاهدة على العصر، أثناء محادثاتها مع التلميذات إن القصة التي عاشتها ربما لا تتكرر.

وسألت تلميذة السيدة ألوديا عما إذا كانت لا تزال تتذكر طفولتها، فأجابت: "عندما أجلس في هدوء في المنزل، تراودني هذه الذكريات بين الحين والآخر... ولكن علي أن أنتبه وأن أكون حريصة على صحتي، وأن أعيش في الحاضر".