أوبر: تكلفة الرحلة بمروحية الشركة أقل من الرحلة بسيارتها

أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل أنه يمكن لمستخدمي خدمة "أوبر كوبتر" أو التاكسى الطائر استئجار طائرة هليكوبتر فى ساعات الذروة للوصول من منطقة مانهاتن إلى مطار جون إف. كينيدي الدولي في أقل زمن ممكن وبتكلفة تقل عن تكلفة الرحلة بسيارات الشركة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ووفقا لأسعار الشركة، فإن تكلفة القيام بالرحلة التي تستغرق مدتها ثمان دقائق تبلغ نحو 98ر108 دولار أمريكي - أي أقل بمقدار الثلث عن تكلفة الرحلة بالسيارة عبر خدمة "أوبر بلاك" والتي تبلغ 11ر163 دولار عن نفس المسافة ، وأعلى قليلاً من رحلات "أوبر إكس" والتي يصل سعرها إلى 35ر100 دولار.

ومثلما هو الحال مع خدمات أوبر الأخرى ، فإن سعر الرحلة يختلف باستخدام طائرات الهليكوبتر وفقا للموقع وتوقيت الرحلة ضمن عوامل أخرى، ولكن الشركة تقدم على منح خصومات كبيرة لرحلاتها في ظل السعي لتحقيق أرباح بحلول نهاية العام 2021.