الخارجية الروسية: «مجموعة العشرين» تؤكد ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية ومساعدة الدول الإفريقية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع وزراء خارجية دول "مجموعة العشرين" في مدينة "ناجويا" اليابانية أكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية ومكافحة التدابير التقييدية أحادية الجانب في التجارة.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، أنه تم الإعراب أيضا عن الدعم الواسع لتعزيز قاعدة موارد صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في رأس مال الصندوق وهيئاته الإدارية، لافتة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول ثلاثة موضوعات رئيسية في جدول الأعمال، وهي تشجيع التجارة الحرة والإدارة العالمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومساعدة إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أشار إلى أهمية الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الدولية المعترف بها عالميا.

يُذكر أن مدينة "ناجويا" اليابانية شهدت اجتماعا لوزراء خارجية دول "مجموعة العشرين" لمناقشة قضايا حرية التجارة الخارجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول الإفريقية.