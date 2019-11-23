مقتل فلبيني بارز على صلة بتنظيم داعش وخطط لهجمات انتحارية

أعلن مسؤولون عسكريون في مانيلا اليوم /السبت/ مقتل مسلح فلبيني بارز كان يعمل كحلقة وصل مهمة بين تنظيم "داعش" الإرهابي والمسلحين المحليين، كما ساعد في تخطيط سلسلة من الهجمات الانتحارية الدموية في جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن طلحة جمساه، الذي كان يستخدم الاسم الحركي أبو طلحة، قتل أمس الجمعة، جراء اشتباك مع القوات الحكومية في أدغال بلدة "باتيكول" بمقاطعة "سولو" التي شهدت ثلاثة تفجيرات انتحارية دموية هذا العام، والتي بدأت بتفجير كاتدرائية رومانية كاثوليكية في السابع والعشرين من يناير الماضي أودى بحياة 23 شخصا.

وأضاف المسؤولون العسكريون أن طلحة كان يعمل مترجما للغة العربية ويسهل عمليات تحويل الأموال الأجنبية لتنفيذ الهجمات الانتحارية، فضلا عن عمله كمدرب على صناعة القنابل.