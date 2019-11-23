 «التموين» تكلف المحافظات بالتعامل مع المتلاعبين بالأسواق - بوابة الشروق
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«التموين» تكلف المحافظات بالتعامل مع المتلاعبين بالأسواق

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
محمد عبد الناصر:
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:42 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 3:42 م


أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها أصدرت تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، للتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار داخل الأسواق، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى أنه تم تسليم جميع المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.

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