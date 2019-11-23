20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات لعام 2020



الجامعات سجلت 69 ظهور في التنصيفي.. وجامعة القاهرة الأولى مصريًا

أعلن نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور عمرو عدلي، إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات THE لعام 2020.

وأشار عدلي خلال تقرير قدمه لوزير التعليم العالي، إلى حصول جامعة القاهرة على ترتيب ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا، يليها جامعتا المنصورة وقناة السويس من أفضل 200 جامعة عالمياً، وذلك في تخصص & health clinical, pre-clinical.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية بلغ 7 تخصصات هي الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، الهندسة والتكنولوجيا.

وأضاف أن جامعة واحدة ظهرت في تخصص الأعمال والاقتصاد، و14 جامعة في تخصص clinical, pre-clinical & health، و5 جامعات في تخصص علوم الحاسب، و17 جامعة في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، و12 جامعة في العلوم الحياتية، و18 جامعة فى العلوم الفيزيائية، وجامعتين في العلوم الاجتماعية.

وأوضح أن ظهور جامعة القاهرة جاء فى 7 تخصصات، يليها جامعتا الإسكندرية والمنصورة في 5 تخصصات، يليها جامعات عين شمس، وأسيوط، وبنها، وبنى سويف، وحلوان، والمنوفية، وقناة السويس، وطنطا، والزقازيق في 4 تخصصات، يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنيا في 3 تخصصات، يليها جامعات الأزهر، وأسوان، وكفر الشيخ، وسوهاج في تخصصين، وأخيراً جامعتي الفيوم، وجنوب الوادي في تخصص واحد، مضيفًا أنه بذلك سجلت الجامعات المصرية مجمعة 69 ظهور فى تصنيف التخصصات المختلفة.

في سياق متصل، أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة احتلت المركز الأول مصريا في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات العلمية لعام 2020، بالإضافة إلى أنها الجامعة المصرية الوحيدة التي ظهرت في التصنيف في تخصص التجارة والاقتصاد.

وأشار الخشت، في تصريحات صحفية، إلى ظهور جامعة القاهرة في أكبر عدد من التخصصات العلمية على مستوى مصر في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2020، حيث أظهر التصنيف دخول الجامعة في 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، وهي الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية "العلوم الطبية والصيدلية"، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الحياة، وعلوم الفيزياء، الهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

ولفت إلى أن ترتيب جامعة القاهرة فى تخصصات الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية "العلوم الطبية والصيدلية" جاء ضمن الفئة من 126 - 150، وفي علوم الكمبيوتر ضمن أفضل 251 - 300 جامعة على مستوى جامعات العالم، وهي المصرية الوحيدة التي ظهرت في التصنيف في تخصص التجارة والاقتصاد، إلى جانب ظهورها في تخصص العلوم الاجتماعية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد أن هذا التقدم الكبير في التصنيفات العالمية والتى لها معايير متنوعة يعكس الجهود المبذولة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، والتوسع في التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية وتحسين نوعيته، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، ودعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة.