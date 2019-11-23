نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: نقدم الدعم التقني لكي تكون المشروعات قابلة للتمويل

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابيكو، إن البنك يقوم بإعداد كل ما يستلزم للمشروعات لكي تكون قابلة للتمويل، موضحا أن البنك يقدم الدعم التقني ويقوم بالكثير من الإجراءات مع المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات، إذ يُطالب البنك المفوضية بدراسة المشروع وتحديد أولوياته قبل تقديم القرض له، كما أن هناك جهودًا تتم في إطار الحد من المخاطر.

جاء ذلك في كلمة سكانابيكو اليوم /السبت/ خلال جلسة "إفريقيا.. تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص"، في إطار فعاليات منتدى "الاستثمار في إفريقيا 2019" التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر على مدى يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك يدرس حالة المشروع قبل تمويله ويتابع تنفيذه، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في مجالات مختلفة وتحديدًا في إفريقيا، مثل البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية.. لافتا أن البنك نفذ الكثير من الاستثمارات، وأن نصف مبالغ التمويل التي قدمها البنك خلال عام 2019 اتجهت للقطاع الخاص.

وأوضح سكانابيكو أن ما يدفع البنك لتمويل مشروعات الحكومة بشكل أيسر هو قدرة الحكومة على الصمود أمام أي معوقات تعرقل عمليات تنفيذ المشروع.