الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج لاستثمارات خارجية بـ50 مليار دولار سنويا

أكد الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد بالأمم المتحدة، أن القارة الإفريقية تحتاج لضخ 50 مليار دولار سنويا فى صورة استثمارات خارجية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنها قارة شابة وواعدة حيث تبدلت الرؤية بشأن مستقبلها لتصبح أكثر تفاؤلا «لكن يبقى تحقيق التنمية المستدامة والتمويل اللازم لها أحد أهم التحديات التى تواجهها».

وقال وهبة، فى كلمته خلال الجلسة الأولى بفاعليات اليوم الثانى لمنتدى «الاستثمار من أجل إفريقيا» الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، إن هناك العديد من النماذج التى حققت نتائج إيجابية فى مسار التنمية المستدامة ومنها مصر، لاسيما فى مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن قارة إفريقيا تعد من أكبر الاقتصادات فى العالم، وينتظر أن يصل تعداد سكانها إلى 1.7 مليار نسمة بحلول 2030، حيث يقع نصف هذا العدد من السكان ضمن الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، بينما يقع نصف سكان إفريقيا تحت خط الفقر، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل الضخم لإحداث التنمية المستدامة فى القارة.

ولفت إلى أن صناديق التنمية قليلة أو غير موجودة فى إفريقيا والتى تحتاج إلى نحو 1.5 تريليون دولار لإحداث التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى كثير من مناطق القارة ترجع إلى الظواهر الطبيعية مثل التصحر والجفاف ما يدفع أبناءها إلى الهجرة والهروب إلى أوروبا.

وشدد المسئول الأممى على أهمية الاستثمار فى البيئة الطبيعية والمناخية فى قارة إفريقيا ومنها مشروعات الطاقة المتجددة التى تزخر بها، ضاربا مثالا بمصر التى لديها أكبر محطات للطاقة الشمسية وكذلك الجزائر والمغرب أيضا.

ولفت إلى أن الاستثمار فى الزراعة والغذاء يعد من نقاط القوة للقارة السمراء، حيث تستحوذ على نحو 40% من الاستثمارات العالمية فى هذا المجال بما يعادل أكثر من 12.8 مليار دولار، منوها بأن إفريقيا فى حاجة إلى تبنى أطر قانونية لتعزيز الاستثمار فى الزراعة والغذاء بما يحقق التنمية المستدامة.