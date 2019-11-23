أمين «مستقبل وطن» يشهد حفل تكريم «عبقرى الرياضيات» في قنا

شهد الدكتور عباس محمد منصور، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، حفل تكريم الطفل محمود أشرف عطية، التلميذ بالمرحلة الابتدائية "عبقرى الرياضيات"، والذى أقيم بقرية كوم الضبع بمركز نقادة تحت شعار " دور المجتمع والقيادة السياسية والمجتمعية فى الاهتمام بالأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم من أجل مستقبل أفضل"، وذلك بحضور العمدة أدهم نشأت، أمين الحزب بنقادة، والمهندس نور فتحي، أمين التنظيم، وأعضاء مكتب الحزب بنقادة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد "منصور" أمين حزب مستقبل وطن بقنا، أنه منبهر بنبوغ الطفل محمود أشرف عطية، الذى أصبح عبقرياً فى الرياضيات رغم حداثة سنه، إذ أنه يجيد إجراء العمليات الحسابية المعقدة فى ثوان معدودة ودون الحاجة لاستخدام آلة حاسبة.

وأشار إلى أن جامعة جنوب الوادى وقتما كان يتولى رئاستها قبل عدة أشهر، كانت أول مؤسسة تفتح ذراعيها للطفل العبقرى لإجراء اختبارات للطفل والعمل على تنمية موهبته.

من جانبه أعلن المهندس نور فتحي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بنقادة، أن الحزب سينظم احتفالية صباح، الإثنين المقبل، بمقر الحزب بنقادة، بحضور جميع أعضاء هيئة المكتب وأسرة الطفل، يتم خلالها تكريم الطفل محمود أشرف، ومنحه مكافأة مالية تقديراً لنبوغه وتشجيعاً له على مواصلة التفوق والتميز، مؤكداً أن أمانة حزب مستقبل وطن تفخر دائماً بأبناء نقادة المتفوقين فهم نموذج مشرف لكل أبناء المركز.

يذكر أن الطفل محمود أشرف سبق أن تم تكريمه من محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان ومنحه مكافأة مالية، كما تم تكريمه عقب ذلك من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .