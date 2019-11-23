قضت محكمة بريطانية بتغريم سفارة الدوحة في العاصمة البريطانية لندن بدفع ما يصل إلى نصف مليون دولار، بعد إثبات ممارسة ديبلوماسييها ضغوطا على موظفة في السفارة لممارسة الجنس معها، ضمن مطالب غير أخلاقية أخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، فإن الموظفة بريطانية بالسفارة القطرية في لندن، دين كينجسون، 58 عامًا، أبلغت بتعرضها إلى التحرشات والمضايقات الجنسية على مدار سنوات، من قبل بعض الدبلوماسيين بالسفارة، الأمر الذي دفع المحكمة اللندنية إلى التحقيق في الواقعة، بمجرد وصول تقاريرًا تفيد تعرض الموظفة للمضايقات، وتلقيها طلبات بتنظيم حفلات «عربدة»، بمقر السفارة القطرية.

وخلال جلسات المحاكمة، واتهمت كينجسون التي عملت بالسفارة بين يوليو 2006 حتى فُصلت دون أجر في يونيو 2014، بعد أن وصل مرتبها إلى 39 ألف دولار سنويًا، السفير القطري فهد المشيري، بالمحاولة مرارا ممارسة الجنس معها، وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التى كانت لا تتجاوز التاسعة عشر حينها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية، فقد اتهمت المواطنة البريطانية التي نشأت في اليمن، وتتحدث العربية بطلاقة، الدبلوماسي القطري علي الهاجري أيضا بالضغط عليها لتنظيم حفلات "جنس جماعى" والسفر معه إلى كوبا فى عطلة.

لذلك، خلص القاضي جيل براون، في الجلسة النهائية للقضية، أن الدبلوماسيين القطريين اعتبروا كينجسون أنها "على استعداد لممارسة الجنس مع الموظفين من الرجال" لأنها لم تكن مسلمة، ليحكم القاضي بدفع سفارة الدوحة في لندن تعويضًا ماديًا للبريطانية، يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 500 ألف دولار)، يشمل 173 ألف جنيه إسترليني لخسارتها الأرباح، و1250 جنيه إسترليني عن إجازاتها التي لم تحصل عليها.

وأوضحت محكمة العمل فى وسط لندن أن الحكم، جاء تعويضا للمواطنة البريطانية كينجسون التي وصلت إلى حافة الانتحار بسبب محنتها، بعد تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية والتمييز الدينى والتى اختتمت بفصلها من عملها، ما تسبب في تعرضها للأضرار النفسية وعدم القدرة على النوم ليال وفقدان الشهية، أصيبت على أثرها بـ«الاكتئاب السريري»، وفكرت بالانتحار.

من جانبها، لم ترد السفارة القطرية في لندن على الاتهامات التي وجهت لموظفيها، كما لم تمثل السفارة بالمحكمة أو تشارك بالإجراءات، بحسب ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية، في تقريرها الذي جاء بعنوان تقريرا «دبلوماسيون في سفارة قطر يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس».