السويدية جريتا ثونبرج تفوز بجائزة الاستدامة الألمانية

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حصلت ناشطة المناخ المراهقة جريتا ثونبرج على جائزة الاستدامة الألمانية.

ونالت الناشطة السويدية "16 عاما"، جائزة الاستدامة الخاصة تقديرا لالتزامها بحماية المناخ وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دوسلدورف.

يذكر أن ثونبرج تبحر حاليا عائدة من الولايات المتحدة إلى أوروبا لحضور قمة كبيرة حول المناخ في مدريد.

وذهبت الجوائز الفخرية لهذا العام إلى الرئيس الألماني السابق خواكيم جاوك، الناشطة البيئية باولا كاباليرو والمغني مايك هاكنول مغني فريق "سيمبلي ريد" والمعماري بيارك انجلز.

وحصل مبنى "الناتورا اربتزفيلت" الجديد في دارمشتاد على جائزة الاستدامة الألمانية في العمارة.

وتم تقديم الجوائز مساء الجمعة في حفل حضره 1200 ضيف.