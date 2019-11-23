«ستاندارد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا

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توقع مراقبون انزلاق جنوب أفريقيا على نحو أكثر إلى وضع دولة عالية المخاطر فيما يتعلق بالاستثمارات، بعدما خفضت وكالة ستاندارد اند بورز تقييمها لديون البلاد إلى سالب، مستشهدة ببطء النمو وزيادة معدلات العجز المالي وتزايد عبء الديون، بحسب وكالة "بلومبرج".

وذكرت ستاندارد آند بورز في بيان "من الممكن أن نخفض التصنيف أكثر إذا لاحظنا استمرار التدهور المالي".

وتركت الوكالة تصنيف جنوب افريقيا بدون تغيير عند "ب ب"، وهو أدنى بدرجتين من المستوى المقبول لتدفق الاستثمارات.

وتتراجع الموارد والإيرادات المالية لجنوب أفريقيا بسبب عمليات انقاذ بمليارات الدولارات لشركة اسكوم القابضة المحدودة للطاقة المتعثرة.

وتوقعت وزارة الخزانة الوطنية الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 80.9 %من إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام المالي، 2028 مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.