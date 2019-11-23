شوقي غريب: سعيد بنجاحات المنتخب الأوليمبي

علق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، على فوز فريقه ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، على حساب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وقال غريب، عقب اللقاء، «أقدم الشكر للإعلام المصري لمساندة الفريق، يجب أن أعترف بفضل الإعلام المصري فيما وصلنا له».

وتابع أنه سعيد بأن مصر فازت بكل شيء في البطولة، أفضل هداف وأفضل لاعب وأفضل جمهور وأفضل أداء، نلعب 120 دقيقة بنفس القوة، حرصت على تأخير التغييرات لكي أستفيد بها في الوقت الإضافي حتي يكون هناك طاقة جديدة، منتخب كوت ديفوار يلعب كرة سريعة جدا ومتطورة جدا، وقدمنا لنادي الزمالك الحارس الكبير محمد صبحي.

وشدد على أن هناك أجندتين دوليتين في مارس ويونيو، سنعقد اجتماعا مع المسئولين عن جدول الدوري لتوضيح الأمور، الآن سنحصل على هدنة راحة بعيدا عن الكرة الفترة القادمة، سيكون لدينا برنامج طموح ولن يكون له تأثير على الدوري، التمثيل المشرف انتهى تماما هدفنا الرئيس هو تحقيق شيء لبلدنا في الأوليمبياد.

وأوضح غريب أن الدعم للمنتخب الأوليمبي موجود في كل شيء، آخر مباراة لي شخصيا كلاعب موسم 86 على هذا الملعب، أتمنى في الدوري نري ونشاهد الحضور الجماهيري في المباريات جمهور مثل الذي دعم المنتخب، وأتمنى نجد الدعم الكامل خاصة أن الدولة تقف معنا في كل شيء.