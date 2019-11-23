جنوة الأكثر تضررا جراء موجة جديدة من الطقس السيء في إيطاليا

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تشهد أجزاء من إيطاليا موجة من الطقس السىء مجددا اليوم السبت، وكانت جنوة الواقعة بشمال غربى البلاد الأكثر تضررا.

وشهدت مدينة بولسيفيرا بجنوة أمطارا غزيرة ، حيث سقط نحو 300 ميليمتر من الأمطار في ثلاث ساعات، حسبما أعلنت سلطات منطقة ليجوريا على تويتر.

وجرى إعلان أعلى درجات التأهب في منطقة ليجوريا عاصمة جنوة اليوم السبت. وصباح اليوم، ذكرت إدارة الإطفاء في جنوة إجراء أكثر من مئة عملية إنقاذ جراء السيارات العالقة والانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.

انقطع الطريق السريع "أيه 7" من جنوة إلى ميلانو عند بولتسانيتو. وتواترت أنباء عن حدوث فيضانات في إقليم سافونا بمنطقة ليجوريا غرب جنوة وفي إقليم أليساندريا في بيدمونت.