البحرين تؤكد استعدادها لدعم السودان على كافة الأصعدة

وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة العلاقات بين بلاده والسودان بـ "المتطورة"، مؤكدا استعداد البحرين لدعم السودان على كافة الأصعدة في هذه المرحلة الدقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن وزير خارجية البحرين التقى، في المنامة، مع السفيرة الهام إبراهيم محمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، رئيسة وفد بلادها إلى منتدى (حوار المنامة) حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون المشترك بينهما.

من جانبها، ثمنت الوكيل المساعد في وزارة الخارجية السودانية، مواقف البحرين الداعمة والمؤيدة للسودان، مستعرضة التطورات السياسية والاقتصادية في السودان، والجهود التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولويات الدولة في تحقيق السلام والاستقرار، ومعالجة الأزمة الاقتصادية .. مشددة على أهمية دعم جهود الحكومة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.