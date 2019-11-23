عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثة ربة منزل طافية بالرياح التوفيقي في كفر شكر، وذلك بعد تركها منزل الزوجية لوجود خلافات بينها وبين زوجها. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر شكر من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية كوبري الخزان البر الشرقي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها "أ. س." 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة بندر كفر شكر دائرة المركز، ترتدي كامل ملابسها وعثر معها على حقيبة جلدية "كتف" خاصتها بداخلها متعلقاتها الشخصية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وبسؤال والد المتوفاة "س. ك." 66 عاما، بالمعاش، قرر بغياب ابنته عن المنزل منذ 20 نوفمبر الجاري، ومحرر بشأن غيابها المحضر رقم 5609 لسنة 2019م إداري المركز بتاريخ 21 نوفمبر الجاري على إثر وجود خلافات بينها وبين زوجها، تركت على إثرها منزل الزوجية والإقامة طرفه منذ يوم 5 نوفمبر الجاري، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا.

وبسؤال زوج المتوفاة "ع. م." 42 عاما، عامل، ردد ذات المضمون ولم يشتبه في وفاة زوجته جنائيا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره يفيد بأن سبب الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق"، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5614 إداري مركز كفر شكر لسنة 2019، وجاري العرض على النيابة.