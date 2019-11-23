مسؤول سوداني يدعو المنظمات الأممية للمساعدة في تحسين أوضاع اللاجئين ببلاده

دعا اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض السودانية، المنظمات الأممية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، للاضطلاع بدورها فيما يخص متطلبات معسكرات اللاجئين في الولاية، والمجتمعات المستضيفة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاجئين.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن الطريفي مع وفد من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، برئاسة جورج كولن مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين، لمناقشة الأوضاع الإنسانية للاجئين من دولة جنوب السودان بمعسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض، والآثار المترتبة على المجتمعات المستضيفة لهذه المعسكرات.

واستعرض والي النيل الأبيض أوضاع اللاجئين فيما يتعلق بتوفر الخدمات والرعاية من قبل حكومة الولاية، والدعم الإنساني من المنظمات الدولية والوطنية، مشيرا إلى بعض التحديات المتمثلة في الأعداد الكبيرة للاجئين والتي بلغت أكثر من 230 ألف لاجئ، وضيق المعسكرات، وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتردي الأوضاع الصحية، إلى جانب مخاطر تعدي اللاجئين على الموارد الطبيعية.

وأشاد بزيارة وفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين للولاية، موضحا أنه سيكون لها نتائج فيما يتعلق بترتيب أوضاع المعسكرات ودعم المجتمعات المستضيفة، إلى جانب العمل في اتجاه العودة الطوعية، وتنفيذ الحلول الدائمة للعودة بصورة أفضل عبر التنسيق مع معتمدية اللاجئين بالبلاد.

من جانبه، قال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن الزيارة إلى السودان هدفها البحث مع السلطات لإيجاد حلول لعودة اللاجئين لبلادهم والتنسيق مع الحكومات المحلية التي تحتضن معسكرات اللاجئين لتحسين الخدمات المقدمة لهم، والمجتمعات المستضيفة.

وأشار إلى أن السودان يمر بظروف سياسية وتحول ديمقراطي يسمح بتقديم المزيد من الخدمات والحلول الدائمة للعودة الطوعية التي ستكون في مصلحة اللاجئين.