أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة لحضور الحفل الختامي لمبادرة ألف شاب سويفي (اصنع حلمك)، التي نفذتها إدارة أكاديمية النور فيوتشر ،حيث تم تدريب 1000 شاب وفتاة على عدد من البرامج التي يتطلبها سوق العمل، والذي اشتمل على أجندة محددة لتنمية مهارات الشباب في مجالات عديدة منها التكنولوجيا، وريادة الأعمال والعلوم الإدارية والقيادية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع وعي الشباب بثقافة العمل الحر وغيرها.

وعلى هامش الحفل أكد السكرتير العام المساعد أن محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر يتبنى خطة شاملة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المناسب لكافة الجهود الحكومية والمجتمعية في هذا الشأن، وكان أبرز الخطوات العملية خطة متكاملة لتشغيل كافة مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة، ومذكرات تعاون مع القطاع الخاص لتشغيل الشباب الحاصل على التدريب المهني المطلوب ،وتنظيم ملتقيات توظيف أثمرت عن توفير وإتاحة الآلاف من فرص العمل بالقطاع الخاص، وتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التنمية المحلية، وغيرها من الجهود في هذا المجال.

تضمنت فعاليات الحفل الختامي عددًا من الفقرات والمحاور والتكريمات الهامة، حيث تسلم اللواء حسام حمودة درع المؤسسة المقدم لمحافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر لدعمه الكبير للمبادرة، ورعايته لكل الجهود في مجال إتاحة فرص التشغيل للشباب ، وبناء قدراتهم والعمالة السويفية لمواكبة متطلبات سوق العمل، حيث نقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ للمؤسسة ، مؤكدا على دعم المحافظ لكل الجهود الجادة في خدمة الشباب السويفي والتعاون في حل مشاكله والارتقاء به في كافة النواحي.

وتم تكريم الشباب المشارك في المبادرة والمدربين وشركاء النجاح الذين شاركوا في تنفيذ المبادرة من أكاديميات وشركات، بجانب تكريم عدد من التنفيذيين الذي تعاونوا في تنفيذ المبادرة تنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف، وتخلل الاحتفالية محاضرات لعدد من القادة في مجال تدريب الموارد البشرية.