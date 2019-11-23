وزارة البيئة تشارك في المعسكر الثاني لسفراء التنمية المستدامة تحت شعار «هويتنا المصرية»

شاركت وزارة البيئة، من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية وقطاع حماية الطبيعة، في المعسكر الثاني لسفراء التنمية المستدامة لجمعية صوت شباب مصر، تحت شعار (هويتنا المصرية) بمحافظة بورسعيد، الذي يقام تحت رعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة .

ويهدف المعسكر إلى غرس روح المواطنة في نفوس الشباب وكيفية المشاركة في صنع القرار باعتبارهم كوادر المستقبل، وشارك فيه حوالي 100 شاب وفتاة من محافظات مصر وعدد من الطلبة العرب والأفارقة، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، في إطار إعداد كوادر من الطلائع والشباب من كافة أنحاء الجمهورية ومن جميع فئات المجتمع؛ لنشر الوعي بضرورة دمج البعد البيئي في عملية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمن المعسكر محاضرات عن المحور البيئي لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دور الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وترشيد أستهلاك الطاقة، كما شمل المعسكر تفعيل دور الشباب في كيفية الحفاظ على حماية البيئة إضافة إلى تأهيل الشباب الأفريقي ليكون صانع قرار ويشعر بالمسئولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ختام المعسكر تم تنظيم زيارة ميدانية لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد.