 مقتل وإصابة 8 من مسلحي طالبان في عملية للقوات الأفغانية شمال البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 8 من مسلحي طالبان في عملية للقوات الأفغانية شمال البلاد

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:35 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 1:35 م

 

قتل 5 من مسلحي حركة طالبان، وأصيب 3 آخرون، في عملية مداهمة نفذتها القوات الخاصة الأفغانية بإقليم قندوز شمال البلاد.

وذكر فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت، أن القوات الخاصة نفذت عملية المداهمة في قرية تالوكا الواقعة في مدينة قندوز عاصمة الإقليم.

يذكر أن إقليم قندوز هو أحد الأقاليم المضطربة نسبيا في شمال أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان في بعض مناطقه، وغالبا ما يقومون بأعمال إرهابية، وتشن القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة في الإقليم.

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