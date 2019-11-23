الإدارة الذاتية الكردية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة على تركيا

دعت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الاتحاد الأوروبي وكافة دول العالم لفرض عقوبات صارمة على تركيا لإيقاف عدوانها على شمال سوريا.

وأكدت الإدارة الكردية، في بيان أوردته قناة (العربية الإخبارية) اليوم السبت، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان خرق اتفاق وقف إطلاق النار و"احتلال" المزيد من مناطق الأكراد السوريين.

وأشارت إلى أن القوات التركية استهدفت بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني، ما أدى لنزوح الآلاف وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن تركيا تمارس التطهير العرقي بحق الأكراد، بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب والتغيير الديمغرافي.

وكان النظام التركي قد أعلن، في 9 أكتوبر الماضي، بدء هجوم عسكري ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.