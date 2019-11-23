الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع وزير خارجية اليابان القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كايسوكي سوزوكي، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون واليابان وسبل تعزيزها

وتطويرها في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء - الذي عقد على هامش الدورة الـ 15 لمؤتمر حوار المنامة - كل من الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وتركي المكراد رئيس الشؤون السياسية في الأمانة العامة المساعدة للشؤون السياسية والمفاوضات، والوفد المرافق للوزير الياباني.