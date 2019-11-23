 رئيسا الوزراء الكويتي والعراقي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسا الوزراء الكويتي والعراقي يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 9:11 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 9:11 م

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي من نظيره العراقي، نقل خلاله تحياته وتحيات الحكومة العراقية، وتهنئته بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة.

وبحث رئيسا الوزراء الكويتي والعراقي - خلال الاتصال الهاتفي - آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدان أهمية التنسيق والتشاور، فيما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

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