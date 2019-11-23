مقتل سائح ألماني صدمه قارب سريع في تايلاند

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لقي سائح ألماني حتفه أمس الجمعة، متأثرا بإصابات تعرض لها من رفاص قارب سريع، بينما كان يمارس السباحة في جزيرة بوكيت، أكبر جزر تايلاند وأبرز الوجهات السياحية.

وقال الليفتينانت كولونيل بالشرطة سومبونج جولروانج، مساعد قائد شرطة قسم كامالا، إن الضحية يبلغ من العمرعمره 63 عاما، وإنه ابتعد عن المنطقة المخصصة للسباحة على شاطئ كامالا.

وقال سومبونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كان الرجل يسبح خارج المنطقة المخصصة للسباح بمسافة 50 أو 60 مترا"، مضيفا أن قائد القارب كان عائدا إلى الشاطئ ولم ير الرجل بالقرب منه.

وأوضحت الشرطة أن الضحية أصيب بجروح عميقة في ذراعة اليسرى وركبته اليسرى وتم نقله إلى مستشفى باتونج حيث توفي متأثرا بجروحه.

وقال المسؤول إن السائح الألماني وصل إلى بوكيت أول أمس الخميس وأنه تم إبلاغ السفارة الألمانية بالحادث المميت.

وتم توجيه تهمة القتل الخطأ لقائد القارب وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام وغرامة 20 ألف باهت (661 دولار).